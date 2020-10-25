Де дивитися "Ференцварош" – "Динамо": розклад трансляцій Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти "Ференцвароша", який тренує Сергій Ребров.
Поєдинок пройде на стадіоні "Групама Арена" в Будапешті. Початок о 22:00.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ференцварош" – "Динамо".
Побачити битву чемпіона Угорщини і віцечемпіона України можна буде в ефірі українського спеціалізованого телеканалу "Футбол 2", де показ гри супроводжуватиметься традиційною аналітичною студією і на медіасервісi MEGOGO. Крім того, трансляцію у своїй ефірній мережі запланував російський "Матч! Футбол 3".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-му турі ЛЧ "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а "Ференцвароша" розгромила каталонська "Барселона" (1:5).
Перед поїздкою в Угорщину "Динамо" в УПЛ здобуло мінімальну перемогу над "Олександрією".