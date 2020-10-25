Де дивитися 'Ференцварош' – 'Динамо': розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти "Ференцвароша", який тренує Сергій Ребров.

Поєдинок пройде на стадіоні "Групама Арена" в Будапешті. Початок о 22:00.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ференцварош" – "Динамо".

Побачити битву чемпіона Угорщини і віцечемпіона України можна буде в ефірі українського спеціалізованого телеканалу "Футбол 2", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією і на медіасервісi MEGOGO. Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітках запланував російський "Матч! Футбол 3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі ЛЧ, "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" був розгромлений каталонською "Барселоною" (1:5).

Перед поїздкою в Угорщину "Динамо" в УПЛ здобуло мінімальну перемогу над "Олександрією".