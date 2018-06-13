Де дивитися Єгипет - Уругвай: розклад трансляцій ЧС-2018

Збірна Єгипту в п'ятницю, 15 червня, проведе свій перший матч на чемпіонаті світу з футболу-2018. Мохаммед Салах і Ко зіграють в групі А з командою Уругваю

Поєдинок пройде на "Єкатеринбург Арені"

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Єгипет - Уругвай. Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

Пряму трансляцію з Росії можна буде побачити на українському телеканалі "Інтер". Крім того онлайн показ запланований на "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

В запису 16 червня о 09:40 гру можна буде подивитися на "Матч ТВ".

Нагадаємо, що напередодні в Росії організатори ЧС-2018 познущалися над збірною Англії.