Де дивитися "Динамо" – "Зоря": розклад трансляцій матчу туру в УПЛ

Київське "Динамо" в неділю, 4 жовтня, в центральному матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі, зіграє вдома з луганською "Зорею".

Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Судити гру буде Катерина Монзуль.

Вболівальники зможуть підтримати улюблені команди біля екранів телевізорів. Пряма трансляція поєдинку запланована на телеканалі "2 + 2", а також регіональному "9 каналі", який віщає в Дніпрі.

У турнірній таблиці клуби розділяють 6 очок і 7 позицій. "Динамо" йде другим, а "Зоря" знаходиться на 9-му місці.

Раніше обидві команди отримали суперників у Єврокубках.

"Динамо" потрапило до групи G Ліги чемпіонів до "Ювентусу", "Барселоні", і "Ференцварош".

"Зоря" проведе груповий етап Ліги Європи в боротьбі з "Брагою", "Лестером" і АЕКом.