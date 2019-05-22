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Де дивитися Шахтар - Динамо: розклад трансляцій

12.7тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють у центральному матчі 30-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

Гра відбудеться в середу, 22 травня, в Харкові на ОСК "Металіст". Це буде вже шоста зустріч суперників в поточному сезоні.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо. Початок зустрічі - о 19:36.

Побачити чергову класичну битву українського футболу можна буде завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 2".

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Нагадаємо, що матч 25-го туру на НСК "Олімпійський" між цими командами завершився з рахунком 0:0, а Денис Бойко відбив пенальті на останніх секундах.

Під час поєдинку фанати столичної команди вивісили на трибунах опудало Жуніора Мораеса, яке підвісили за "шию".

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Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Динамо - Шахтар
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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