Де дивитися "Динамо" – "Колос": розклад трансляцій УПЛ

Сьогодні, 22 червня, в рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийме "Колос" із Ковалівки.

Столичний клуб продовжує боротьбу за путівку в кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів і займає друге місце в таблиці УПЛ з 52 очками, випереджаючи луганську "Зорю" за додатковими показниками і маючи матч у запасі. Сьогоднішні гості знаходяться на шостій позиції в чемпіонаті, набравши 26 очок у 26 поєдинках.

Телетрансляція гри, яка відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" о 19:30, буде доступна на каналі "УНІАН". Побачити матч в інтернеті та послухати думки експертів і журналістів можна буде на YouTube-каналі проекту Football Hub.

У нинішньому сезоні команди зустрічалися вже двічі. "Динамо" виграло обидва поєдинки із загальним рахунком 6:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки перемозі над "Олександрією" в 27-му турі УПЛ донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном країни та обійшов киян за кількістю титулів, виграних за час незалежності України.