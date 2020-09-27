Де дивитися "Динамо" – "Гент": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 29 вересня, проведе вдома матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента".

Зустріч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри "Динамо" – "Гент". Початок – о 21:55.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі спеціалізованого українського телеканалу "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Також перегляд поєдинку буде доступний за передплатою OLL.TV.

Крім того, гру з Києва запланована в ефірній сітці російського "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч протистояння "Гент" – "Динамо" пройшов в Бельгії 23 вересня і завершився з рахунком 1:2. Вирішальний гол забив Карлос де Пена. Пізніше був опублікований відеоогляд матчу.