Де дивитися "Динамо" – "Ференцварош": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів зіграє вдома з угорським "Ференцварош". Цей поєдинок стане вирішальним для столичної команди за вихід у Лігу Європи.

Після п'яти турів підопічні Луческу втратили всі шанси на плей-офф ЛЧ, але можуть зайняти третє місце, яке дає право на єврокубкову весну в турнірі рангом нижче.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ференцварош.

Початок на НСК "Олімпійський" у вівторок, 8 грудня, о 22:00 за київським часом.

Поєдинок в прямому ефірі покаже український телеканал "Футбол 1", де після трансляції буде працювати традиційна аналітична студія. Також в нашій країні матч буде доступний на відеосервісі Megogo. Крім того, показ гри запланований в ефірній сітці російський мовник "Матч! Футбол2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 2-го туру між цими командами завершилася з рахунком 2:2. Столичні футболісти упустили перемогу, виграючи в два м'ячі до перерви.