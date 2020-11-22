Де дивитися "Динамо" – "Барселона": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів у вівторок, 24 листопада, прийме каталонську "Барселону"

Зустріч на столичному НСК "Олімпійському" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Барселона.

Побачити битву віцечемпіонів Іспанії та України можна буде в ефірі українського спеціалізованого телеканалу "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією, і на медіасервісi MEGOGO. Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 3-го туру ЛЧ між цими командами 3 тижні тому завершилася в Каталонії з рахунком 2:1.

У 1-му турі "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а в 2-му прикро втратило перемогу над "Ференцварош" (2:2).