Де дивитися "Брага" – "Зоря": розклад трансляцій матчу ЛЄ

У четвер, 10 грудня, "Зоря" зіграє заключний матч у нинішньому розіграші Ліги Європи на виїзді проти португальської "Браги".

Цей поєдинок не має турнірного значення, оскільки господарі в п'ятому турі обіграли АЕК і забезпечили собі путівку в плей-оф турніру, відірвавшись від луганчан на чотири очки. У першому колі "Брага" мінімально обіграла "Зорю" з рахунком 2:1.

Букмекери вважають португальців явними фаворитами матчу проти підопічних Віктора Скрипника. Ставки на їхню перемогу приймаються за коефіцієнт 1,40, на нічию – за 4,75, а успіх луганського клубу оцінюється котируванням 7,50.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі "Volia Football HD 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі "Зоря" здобула мінімальну перемогу над англійським "Лестером", взявши реванш за розгромну поразку в першому матчі Ліги Європи.