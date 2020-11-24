Де дивитися "Боруссія" М – "Шахтар": розклад трансляцій матчу ЛЧ

У середу, 25 листопада, "Боруссія" з Менхенгладбаха зіграє на своєму полі з донецьким "Шахтарем" у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Німецький клуб лідирує у квартеті B, набравши п'ять очок у трьох стартових поєдинках. "Гірники" йдуть другими, маючи однакову кількість пунктів з "Реалом", але випереджають мадридців за рахунок сенсаційної перемоги в особистій зустрічі (3:2). Перше протистояння між командами завершилося розгромним успіхом наших суперників з рахунком 6:0.

В Україні пряму трансляцію гри, яка розпочнеться о 19:55 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії поєдинок покажуть по "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед виїздом у Менхенгладбах на зустріч з "Боруссією" "Шахтар" сенсаційно втратив очки в УПЛ.