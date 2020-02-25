Донецький "Шахтар" у четвер, 27 лютого, проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч з "Бенфікою" відбудеться на стадіоні "Ештадіу да Луш" в Лісабоні.

Шахтар - Бенфіка

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Бенфіка - Шахтар. Початок о 22:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "оранжево-чорних" проти чемпіона Португалії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 3".

У записі поєдинок буде доступний 28 лютого о 01:55 та 08:55 На "Футбол 2", о 08:35 на "Матч! Футбол 3", о 19:30 на "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в першому матчі "Шахтар" обіграв "Бенфіку". Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 2:1.

Всі ключові події трапилися в другому таймі. Українська команда першою відкрила рахунок, але через 10 хвилин гості змогли його зрівняти. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

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