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25 лютого • оновлено в 22:28
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Де дивитися Бенфіка - Шахтар: розклад трансляцій плей-офф Ліги Європи

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Донецький "Шахтар" у четвер, 27 лютого, проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч з "Бенфікою" відбудеться на стадіоні "Ештадіу да Луш" в Лісабоні.

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Бенфіка - Шахтар. Початок о 22:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі домашню гру "оранжево-чорних" проти чемпіона Португалії покаже український телеканал "Футбол 1" і російський "Матч! Футбол 3".

У записі поєдинок буде доступний 28 лютого о 01:55 та 08:55 На "Футбол 2", о 08:35 на "Матч! Футбол 3", о 19:30 на "Матч! Футбол 1".

НОВОСТИ
Офіційно: "Шахтар" попрощався з гравцем збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в першому матчі "Шахтар" обіграв "Бенфіку". Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 2:1.

Всі ключові події трапилися в другому таймі. Українська команда першою відкрила рахунок, але через 10 хвилин гості змогли його зрівняти. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

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Читайте всі новини по темі "Шахтар – Бенфіка" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Шахтар – Бенфіка Ліга Європи
Місце
Португалія Лісабон
Теги
ФК Бенфіка ФК Шахтар
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Ставка матча
все ставки
Кристина Макхейл
VS
Лорен Дэвис
Победа Кристины Макхейл с форой в +1,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Сара Эррани
VS
Сара Соррибес-Тормо
Победа Сары Соррибес-Тормо с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Нина Стоянович
Победа Лейлы Фернандес с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Кайя Юван
VS
Венус Уильямс
Победа Кайи Юван с форой в +1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Ясмин Паолини
Победа Ясмин Паолини с форой в +1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Томас Барриос
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Алехандро Табило
VS
Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Мария
VS
Потапова
Победа Татьяны
2.63 Сделать ставку