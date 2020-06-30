Де дивитися "Барселона" – "Атлетіко": розклад трансляцій чемпіонату Іспанії

Сьогодні, 30 червня, відбудеться центральний поєдинок 33-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" прийме на своєму полі "Атлетіко".

Каталонський клуб веде відчайдушну боротьбу за чемпіонство з "Реалом" і відстає від мадридців на два очки, займаючи друге місце. Їхні сьогоднішні суперники виграли чотири останні матчі і впевнено йдуть третіми в таблиці. У першому колі Ла Ліги "Атлетіко" зазнав домашньої поразки в матчі з "Барселоною" з рахунком 0:1. Команди також зустрічалися в півфіналі Суперкубка Іспанії, і тоді верх взяв столичний клуб (3:2).

Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом. В Україні пряму трансляцію можна буде подивитися на "Футбол 1", а в Росії – по телеканалам "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі та Луїс Суарес висловили невдоволення методами наставника "Барселони" Кіке Сетьєна та його тренерського штабу.