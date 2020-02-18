Де дивитися Аталанта – Валенсія: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

Італійська "Аталанта", кольори якої захищає українець Руслан Малиновський, та іспанська "Валенсія" зійдуться одна з одною в протистоянні першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

КОЛИ І У ЯКІЙ ГОДИНІ АТАЛАНТА – ВАЛЕНСІЯ

Перша зустріч 1/8 фіналу відбудеться в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро", де проводить свої домашні матчі ЛЧ команда з Бергамо. Поєдинок пройде в середу, 19 лютого, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Алехандро Гомес і Руслан Малиновський Twitter "Аталанти"

ДЕ ДИВИТИСЯ АТАЛАНТА – ВАЛЕНСІЯ

Подивитися зустріч на українському ТБ можна буде завдяки трансляції на "Футбол 2". Показ супроводжуватиме аналітична студія передачі "Ніч Ліги чемпіонів".

У Росії гру побачать в ефірі телеканалу "Матч! Футбол 2".

Білоруський мовник "Білорусь 5. Інтернет" покаже гру на території своєї країни.

У Казахстані пряму трансляцію з Мілана проведе канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська "Аталанта" встановила вражаючий рекорд результативності в чемпіонаті країни.

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