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18 лютого • оновлено в 15:09
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Де дивитися Аталанта – Валенсія: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

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Італійська "Аталанта", кольори якої захищає українець Руслан Малиновський, та іспанська "Валенсія" зійдуться одна з одною в протистоянні першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

КОЛИ І У ЯКІЙ ГОДИНІ АТАЛАНТА – ВАЛЕНСІЯ

Перша зустріч 1/8 фіналу відбудеться в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро", де проводить свої домашні матчі ЛЧ команда з Бергамо. Поєдинок пройде в середу, 19 лютого, початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Алехандро Гомес і Руслан Малиновський

Алехандро Гомес і Руслан Малиновський

Twitter "Аталанти"

ДЕ ДИВИТИСЯ АТАЛАНТА – ВАЛЕНСІЯ

  • Подивитися зустріч на українському ТБ можна буде завдяки трансляції на "Футбол 2". Показ супроводжуватиме аналітична студія передачі "Ніч Ліги чемпіонів".

  • У Росії гру побачать в ефірі телеканалу "Матч! Футбол 2".

  • Білоруський мовник "Білорусь 5. Інтернет" покаже гру на території своєї країни.

  • У Казахстані пряму трансляцію з Мілана проведе канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська "Аталанта" встановила вражаючий рекорд результативності в чемпіонаті країни.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Валенсія ФК Аталанта
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Циципас
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2.0 Сделать ставку
Пэр
VS
Бублик
Тотал меньше 22,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Вест Хэм
Инд. тотал Манчестер Сити больше 3
1.73 Сделать ставку
Мирандес
VS
Сарагоса
Мирандес не проиграет и обе забьют
2.56 Сделать ставку