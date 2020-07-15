Де дивитися "Арсенал" – "Ліверпуль": розклад трансляцій АПЛ

У середу, 15 липня, "Арсенал" прийме на своєму полі "Ліверпуль" в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-Ліги.

Лондонський клуб продовжує боротьбу за вихід у Лігу Європи за підсумками нинішнього сезону і знаходиться на дев'ятому місці, набравши 50 очок після 35 матчів. "Ліверпуль" ще кілька турів тому забезпечив собі перше чемпіонство за 30 років, тому мотивація команди Юргена Клоппа полягає лише в тому, щоб спробувати побити рекорди англійської Прем'єр-ліги. Якщо "Ліверпуль" переможе в трьох поєдинках, що залишилися, то набере 102 очка і поліпшить показник "Манчестер Сіті", який закінчив сезон 2017/18 зі 100 балами.

Востаннє "Арсенал" обігравав підопічних Юргена Клоппа в квітні 2015 року, а матч першого кола закінчився домашньою перемогою "Ліверпуля" з рахунком 3:1.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:15 за київським часом, можна буде подивитися в Україні на телеканалі "Setanta Sports", в Білорусі – по "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі другого за силою дивізіону Англії "Віган" розгромив "Халл Сіті", забивши сім сухих голів у першому таймі.