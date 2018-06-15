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Де дивитися Аргентина - Ісландія: розклад трансляцій матчу ЧС-2018

1.1тЧитати новину російською

Один з головних фаворитів ЧС-2018 з футболу збірна Аргентини в суботу, 16 червня, зіграє свій перший матч на турнірі. Суперником Мессі і компанії стануть головні герої Євро-2016 ісландці. Поєдинок пройде на стадіоні "Спартак" в Москві. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина - Ісландія. Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом.

Побачити пряму трансляцію з російської столиці можна буде в ефірі телеканалу "Інтер". Крім того, показ поєдинку запланований в ефірі російського Першого каналу і білоруського "Білорусь 5".

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Цікаво, що команди ніколи не зустрічалися один з одним, а для ісландців мундіаль в Росії і зовсім став дебютним. Крім Аргентини та Ісландії в групі D також виступають збірні Нігерії та Хорватії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з аргентинських тюрем ув'язнені влаштували бунт через ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Аргентини з футболузбірна Ісландії з футболу
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