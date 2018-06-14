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Де дивитися Аргентина - Ісландія: розклад трансляцій ЧС-2018

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Збірна Аргентини в центральному поєдинку чемпіонату світу з футболу, в суботу, 16 червня, на стадіоні "Спартак" в Москві зіграє проти команди Ісландії.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію поєдинку Аргентина - Ісландія. Початок гри - о 16:00 за київським часом.

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Пряму трансляцію з Росії можна буде побачити на українському телеканалі "Інтер". Крім того онлайн показ запланований на "Первом канале" (Росія) і "Білорусь 5".

У записі 17 червня о 20:55 гру можна буде подивитися на "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2018 в Росії наставник Аргентини Хорхе Хорхе Сампаолі потрапив у секс-скандал.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Аргентини з футболузбірна Ісландії з футболу
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