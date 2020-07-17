Де дивитися 32-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі у неділю, 19 липня, відбудуться матчі заключного ігрового дня.
32-й тур дасть остаточну відповідь на питання, хто представлятиме Україну в кваліфікації Ліги чемпіонів – "Динамо" або "Зоря". Напередодні кияни обіграли суперника в очному протистоянні, і тепер, щоб посісти друге місце в турнірній таблиці, їм достатньо не програти "Колосу".
Традиційно всі матчі туру можна буде побачити в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 32-й тур
19 липня (неділя)
17:00. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Олександр Дердо
17:00. "Дніпро-1" – "Ворскла", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Олексій Дерев'янський
19:30. "Олександрія" – "Шахтар", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
19:30. "Зоря" – "Десна", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Олександр Омельченко
19:30. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Матч "Олімпік" – "Карпати" не відбудеться через зняття львівської команди з розіграшу УПЛ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися пари плей-офф УПЛ в боротьбі за місце у Лізі Європи.