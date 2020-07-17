Де дивитися 32-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі у неділю, 19 липня, відбудуться матчі заключного ігрового дня.

32-й тур дасть остаточну відповідь на питання, хто представлятиме Україну в кваліфікації Ліги чемпіонів – "Динамо" або "Зоря". Напередодні кияни обіграли суперника в очному протистоянні, і тепер, щоб посісти друге місце в турнірній таблиці, їм достатньо не програти "Колосу".

Традиційно всі матчі туру можна буде побачити в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 32-й тур

19 липня (неділя)

17:00. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Дніпро-1" – "Ворскла", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Олексій Дерев'янський

19:30. "Олександрія" – "Шахтар", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

19:30. "Зоря" – "Десна", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Олександр Омельченко

19:30. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Матч "Олімпік" – "Карпати" не відбудеться через зняття львівської команди з розіграшу УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися пари плей-офф УПЛ в боротьбі за місце у Лізі Європи.