Де дивитися 30-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 10.07.2020 Оновлено: 18:26, 10.07.2020

В українській футбольній Прем'єр-лізі 11-12 липня будуть зіграні матчі 30-го туру національної першості в елітному дивізіоні.

У двох головних поєдинках ігрового дня зійдуться "Десна" з "Шахтарем" і "Динамо" з "Олександрією".

Традиційно матчі можна буде побачити в прямому ефірі на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 30-й тур

11 липня (субота)

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12 липня (неділя)

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Матч "Карпати" – "Ворскла" не відбудеться через зняття львівського клубу з розіграшу УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в серії пенальті обіграло "Ворсклу" і виграло Кубок України.

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