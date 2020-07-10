Де дивитися 30-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 11-12 липня будуть зіграні матчі 30-го туру національної першості в елітному дивізіоні.

У двох головних поєдинках ігрового дня зійдуться "Десна" з "Шахтарем" і "Динамо" з "Олександрією".

Традиційно матчі можна буде побачити в прямому ефірі на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 30-й тур

11 липня (субота)

17:00. "Колос" – "Зоря", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Максим Козиряцький



19:30. "Дніпро-1" – "Львів", УНІАН

Тернопіль, місцевий стадіон

Головний арбітр: Віктор Копієвський

12 липня (неділя)

17:00. "Маріуполь" – "Олімпік", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Володимир Новохатній



19:30. "Олександрія" – "Динамо", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Євген Арановський



19:30. "Десна" – "Шахтар", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Анатолій Абдула

Матч "Карпати" – "Ворскла" не відбудеться через зняття львівського клубу з розіграшу УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в серії пенальті обіграло "Ворсклу" і виграло Кубок України.