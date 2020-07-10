Де дивитися 30-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі 11-12 липня будуть зіграні матчі 30-го туру національної першості в елітному дивізіоні.
У двох головних поєдинках ігрового дня зійдуться "Десна" з "Шахтарем" і "Динамо" з "Олександрією".
Традиційно матчі можна буде побачити в прямому ефірі на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 30-й тур
11 липня (субота)
17:00. "Колос" – "Зоря", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
19:30. "Дніпро-1" – "Львів", УНІАН
Тернопіль, місцевий стадіон
Головний арбітр: Віктор Копієвський
12 липня (неділя)
17:00. "Маріуполь" – "Олімпік", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Володимир Новохатній
19:30. "Олександрія" – "Динамо", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Євген Арановський
19:30. "Десна" – "Шахтар", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Анатолій Абдула
Матч "Карпати" – "Ворскла" не відбудеться через зняття львівського клубу з розіграшу УПЛ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в серії пенальті обіграло "Ворсклу" і виграло Кубок України.