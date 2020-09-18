Де дивитися 3-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі 18 вересня стартує третій тур.
Центральним безсумнівно стане протистояння луганської "Зорі" та донецького "Шахтаря". Крім того, варто виділити гру лідера першості "Ворскли" з "Олександрією".
За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції зустрічей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і УНІАН. Вашій увазі розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 3-й тур
18 вересня (п'ятниця)
19.00. "Дніпро-1" – "Маріуполь", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
19 вересня
14:00. "Олександрія" – "Ворскла", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
17:00. "Інгулець" – "Десна", "Футбол 2"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Юрій Іванов
19:30. "Динамо" – "Львів", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
20 вересня (неділя)
14:00. "Олімпік" – "Минай", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Олександр Шандор
17:00. "Зоря" – "Шахтар", УНІАН
Запоріжжя, "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віталій Романов
19:30. "Рух" – "Колос", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
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