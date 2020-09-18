Де дивитися 3-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 18 вересня стартує третій тур.

Центральним безсумнівно стане протистояння луганської "Зорі" та донецького "Шахтаря". Крім того, варто виділити гру лідера першості "Ворскли" з "Олександрією".

За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції зустрічей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і УНІАН. Вашій увазі розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 3-й тур

18 вересня (п'ятниця)

19.00. "Дніпро-1" – "Маріуполь", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

19 вересня

14:00. "Олександрія" – "Ворскла", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Інгулець" – "Десна", "Футбол 2"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Юрій Іванов

19:30. "Динамо" – "Львів", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

20 вересня (неділя)

14:00. "Олімпік" – "Минай", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Олександр Шандор

17:00. "Зоря" – "Шахтар", УНІАН

Запоріжжя, "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Віталій Романов

19:30. "Рух" – "Колос", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

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