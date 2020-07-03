Де дивитися 29-й тур УПЛ: розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі 3-5 липня відбудуться матчі 29 липня.
Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку на НСК "Олімпійський", де в останньому класичному протистоянні сезону зійдуться "Динамо" та "Шахтар".
Традиційно ігри можна буде побачити на телеканалі "Футбол 1", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 29-й тур
3 липня (п'ятниця)
4 липня (субота)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
5 липня (неділя)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Матч "Маріуполь" – "Карпати" скасовано через фінансові проблеми львівського клубу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" виступило зі звернення до Міністерства охорони здоров'я та УАФ щодо фіналу Кубка України.