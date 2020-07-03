Де дивитися 29-й тур УПЛ: розклад трансляцій

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 3.07.2020 Оновлено: 18:28, 3.07.2020

В українській футбольній Прем'єр-лізі 3-5 липня відбудуться матчі 29 липня.

Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку на НСК "Олімпійський", де в останньому класичному протистоянні сезону зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

Традиційно ігри можна буде побачити на телеканалі "Футбол 1", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 29-й тур

3 липня (п'ятниця)

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4 липня (субота)

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5 липня (неділя)

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Матч "Маріуполь" – "Карпати" скасовано через фінансові проблеми львівського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" виступило зі звернення до Міністерства охорони здоров'я та УАФ щодо фіналу Кубка України.

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