Де дивитися 27-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 19 червня, стартує 27-й тур, поєдинки якого будуть розтягнуті на чотири дні.
Найбільш за все виділяється протистояння чернігівської "Десни" і луганської "Зорі".
Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі національної першості на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 27-й тур
19 червня (п'ятниця)
20 червня (субота)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.comПереглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
21 червня (неділя)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
22 червня (четвер)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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