Де дивитися 27-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця

Олександр Чеканов Футбол 17:00, 19.06.2020

В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 19 червня, стартує 27-й тур, поєдинки якого будуть розтягнуті на чотири дні.

Найбільш за все виділяється протистояння чернігівської "Десни" і луганської "Зорі".

Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі національної першості на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 27-й тур

19 червня (п'ятниця)

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20 червня (субота)

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21 червня (неділя)

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22 червня (четвер)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів в разі чого відправить у відставку головного тренера команди Олексія Михайличенка.

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