Де дивитися 27-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 19 червня, стартує 27-й тур, поєдинки якого будуть розтягнуті на чотири дні.
Найбільш за все виділяється протистояння чернігівської "Десни" і луганської "Зорі".
Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі національної першості на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 27-й тур
19 червня (п'ятниця)
17:00. "Маріуполь" – "Львів", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Костянтин Труханов
19.00. "Ворскла" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Денис Шурман
20 червня (субота)
14:00. "Карпати" – "Олімпік", УНІАН
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Володимир Новохатній
19:30. "Шахтар" – "Олександрія", "Футбол 2"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
21 червня (неділя)
19:30. "Десна" – "Зоря", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Євген Арановський
22 червня (четвер)
19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Євген Арановський
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