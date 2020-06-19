Де дивитися 27-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 19 червня, стартує 27-й тур, поєдинки якого будуть розтягнуті на чотири дні.

Найбільш за все виділяється протистояння чернігівської "Десни" і луганської "Зорі".

Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі національної першості на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 27-й тур

19 червня (п'ятниця)

17:00. "Маріуполь" – "Львів", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Костянтин Труханов

19.00. "Ворскла" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Денис Шурман

20 червня (субота)

14:00. "Карпати" – "Олімпік", УНІАН

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Володимир Новохатній

19:30. "Шахтар" – "Олександрія", "Футбол 2"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

21 червня (неділя)

19:30. "Десна" – "Зоря", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Євген Арановський

22 червня (четвер)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Сергій Бойко

Арбітр VAR: Євген Арановський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів в разі чого відправить у відставку головного тренера команди Олексія Михайличенка.