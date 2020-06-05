Де дивитися 25-й тур Прем'єр-ліги України: календар і розклад трансляцій

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 5.06.2020

У розіграші української футбольної Прем'єр-лізі у перший літній уїкенд 6-7 червня пройдуть матчі 25-го туру.

Найбільшу увагу буде прикуто до поєдинку на НСК "Олімпійський", де зійдуться київське "Динамо" та "Олександрія".

Традиційно вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 25-й тур

6 червня (субота)

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7 червня (неділя)

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Матч "Ворскла" – "Карпати" перенесено через спалахи коронавірусу у львівській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розглядає кандидатури двох тренерів на заміну Олексія Михайличенка.

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