Де дивитися 25-й тур Прем'єр-ліги України: календар і розклад трансляцій
У розіграші української футбольної Прем'єр-лізі у перший літній уїкенд 6-7 червня пройдуть матчі 25-го туру.
Найбільшу увагу буде прикуто до поєдинку на НСК "Олімпійський", де зійдуться київське "Динамо" та "Олександрія".
Традиційно вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 25-й тур
6 червня (субота)
7 червня (неділя)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.comПереглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розглядає кандидатури двох тренерів на заміну Олексія Михайличенка.