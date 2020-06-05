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5 червня • оновлено в 18:29
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Де дивитися 25-й тур Прем'єр-ліги України: календар і розклад трансляцій

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У розіграші української футбольної Прем'єр-лізі у перший літній уїкенд 6-7 червня пройдуть матчі 25-го туру.

Найбільшу увагу буде прикуто до поєдинку на НСК "Олімпійський", де зійдуться київське "Динамо" та "Олександрія".

Де дивитися 25-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

Традиційно вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 25-й тур

6 червня (субота)

17:00. "Шахтар" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Микола Балакін

17:00. "Зоря" – "Колос", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Анатолій Абдула

7 червня (неділя)

14:00. "Олімпік" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Динамо" – "Олександрія", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Євген Арановський

19.00. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Ярослав Козик

Матч "Ворскла" – "Карпати" перенесено через спалахи коронавірусу у львівській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розглядає кандидатури двох тренерів на заміну Олексія Михайличенка.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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