Де дивитися 24-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій
В Україні в суботу, 30 травня, поновлюються матчі футбольної першості в розіграші Прем'єр-ліги. При цьому всі ігри будуть проходити без глядачів через пандемію коронавірусу.
Центральним протистоянням 24-го туру стане битва "Шахтаря" і "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський". Цікаво, що господарями зустрічі виступлять "гірники", а судити її буде повністю жіноча бригада арбітрів.
Традиційно матчі УПЛ в прямому ефірі покажуть телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 24-й тур
30 травня (субота)
31 травня (неділя)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, чи зупинять розіграш УПЛ, якщо у когось з футболістів виявлять коронавірус.