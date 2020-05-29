Де дивитися 24-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

Олександр Чеканов Футбол 18:30, 29.05.2020

В Україні в суботу, 30 травня, поновлюються матчі футбольної першості в розіграші Прем'єр-ліги. При цьому всі ігри будуть проходити без глядачів через пандемію коронавірусу.

Центральним протистоянням 24-го туру стане битва "Шахтаря" і "Динамо" в Києві на НСК "Олімпійський". Цікаво, що господарями зустрічі виступлять "гірники", а судити її буде повністю жіноча бригада арбітрів.

Традиційно матчі УПЛ в прямому ефірі покажуть телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 24-й тур

30 травня (субота)

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31 травня (неділя)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, чи зупинять розіграш УПЛ, якщо у когось з футболістів виявлять коронавірус.

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