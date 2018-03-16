Де дивитися 24-й тур чемпіонату України з футболу: розклад трансляцій

З 17 по 18 березня в Україні пройдуть матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу. Вболівальники, хто не піде дивитися ігри на стадіон, мають можливість побачити всі поєдинки в прямому ефірі на ТБ.
Поєдинки української Прем'єр-ліги традиційно покажуть телеканали "Футбол 1", "2+2", УНІАН, а також "24 канал".
УПЛ. 24 тур
Субота, 17 березня
"Чорноморець" - "Сталь", УНІАН
14:00, Одеса, "Чорноморець"
Арбітр: Микола Кривоносов
"Олімпік" - "Зірка", Футбол 1
17:00, Київ, "Динамо ім. Лобановського"
Арбітр: Володимир Миланич
Неділя, 18 березня
"Верес" - "Зоря", 24 канал
14:00, Львів, "Арена Львів"
Арбітр: Дмитро Кутаков
"Олександрія" - "Карпати", Футбол 1
14:00, Олександрія, "Ніка"
Арбітр: Володимир Новохатний
"Шахтар" - "Маріуполь", Футбол 1
17:00, Харків, "Металіст"
Арбітр: Ярослав Козик
"Динамо" - "Ворскла", 2+2
19:30, Київ, "Олімпійський"
Арбітр: Віктор Копієвський
Нагадаємо, напередодні "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, а "Динамо" припинило виступи в Лізі Європи.
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