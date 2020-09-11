Де дивитися 2-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
Після перерви на матчі Ліги націй в Україні відновлюється футбольна першість у Прем'єр-лізі.
Другий тур чемпіонату цікавий протистоянням чернігівської "Десни" та київського "Динамо". Крім того, варто виділити скасування гри донецького "Шахтаря" зі львівським "Рухом" через епідемію коронавірусу у стані дебютанта елітного дивізіону.
За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції поєдинків на каналах 2+2, УНІАН, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 2-й тур
11 сентября (п'ятниця)
19.00. "Динамо" – "Десна", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Катерина Монзуль
12 сентября (субота)
14:00. "Дніпро-1" – "Олімпік", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Євген Арановський
17:00. "Колос" – "Львів", "Футбол 2"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Ярослав Козик
Арбітр VAR: Денис Шурман
13 вересня (неділя)
14:00. "Минай" – "Олександрія", "Футбол 1"
Ужгород, стадіон "Авангард"
Головний арбітр: Микола Балакін
17:00. "Зоря" – "Маріуполь", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Сергій Бойко
19:30. "Ворскла" – "Інгулець", Футбол 1
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Юрій Можаровський
Матч "Рух" – "Шахтар" перенесено на 23 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визначився з баластом у команді.