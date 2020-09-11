Де дивитися 2-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

Після перерви на матчі Ліги націй в Україні відновлюється футбольна першість у Прем'єр-лізі.

Другий тур чемпіонату цікавий протистоянням чернігівської "Десни" та київського "Динамо". Крім того, варто виділити скасування гри донецького "Шахтаря" зі львівським "Рухом" через епідемію коронавірусу у стані дебютанта елітного дивізіону.

За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції поєдинків на каналах 2+2, УНІАН, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 2-й тур

11 сентября (п'ятниця)

19.00. "Динамо" – "Десна", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Катерина Монзуль

12 сентября (субота)

14:00. "Дніпро-1" – "Олімпік", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Колос" – "Львів", "Футбол 2"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Ярослав Козик

Арбітр VAR: Денис Шурман

13 вересня (неділя)

14:00. "Минай" – "Олександрія", "Футбол 1"

Ужгород, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Микола Балакін

17:00. "Зоря" – "Маріуполь", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Сергій Бойко

19:30. "Ворскла" – "Інгулець", Футбол 1

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Юрій Можаровський

Матч "Рух" – "Шахтар" перенесено на 23 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визначився з баластом у команді.

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