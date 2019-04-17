Де дивитися 1/2 фіналу Кубка України: розклад трансляцій

Донецький "Шахтар" і дніпровський "Дніпро-1" зійдуться у битві за вихід у фінал Кубка України з футболу.

Зустріч на стадіоні представника першої ліги "Дніпро-Арена" відбудеться в середу, 17 квітня. Початок гри – о 18:30. Побачити пряму трансляцію протистояння можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "2+2".

Зазначимо, що в іншому півфіналі зустрінуться ще один учасник першого дивізіону чемпіонату країни "Інгулець" із смт Петрове Кіровоградської області і луганська "Зоря". Ця гра розпочнеться о 16:00 і буде показана в прямому ефірі телеканалу XSPORT.

ФК "Шахтар"

Кубок України. 1/2 фіналу

16:00. "Інгулець" – "Зоря", XSPORT

Петрове, стадіон "Інгулець"

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

18:30. "Дніпро-1" – "Шахтар", "2+2"

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України жорстко покарала футболіста "Динамо" Дениса Гармаша після чвертьфіналу Кубка країни з "Шахтарем".

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