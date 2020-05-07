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7 травня • оновлено в 12:59
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"Де "Динамо", де": 11 років тому "Шахтар" вийшов у фінал Кубка УЄФА

1.8т
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7 травня 2009 року в півфінальному матчі Кубка УЄФА "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" і вийшов у фінал турніру.

Перший поєдинок між командами відбувся в Києві і закінчився внічию 1:1, тому столичному клубу необхідно було забивати, але першими відзначилися господарі. Бразилець Жадсон, чия фраза "Де "Динамо", де" стала легендарною, відкрив рахунок на 17-й хвилині зустрічі. Динамівцям вдалося відігратися на самому початку другого тайму, коли Артем Мілевський, Олександр Алієв та Ісмаель Бангура розіграли відмінну комбінацію, яку завершив останній. Справа йшла до додаткового часу, але на 89-й хвилині "гірники" зуміли забити переможний гол зусиллями Ілсіньо – 2:1.

"Шахтар" - "Динамо" 2008/09

"Шахтар" - "Динамо" 2008/09

Football.ua

У вирішальному поєдинку "Шахтар" з таким же рахунком здолав бременський "Вердер", здобувши перемогу в додатковий час завдяки голу Жадсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чвертьфінальній стадії Кубка УЄФА 2008/09 "Динамо" впевнено розібралося з ПСЖ.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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