Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота ФК "Маріуполя", Рустам Худжамов, вважає, що нашим громадянам слід висловлювати свою громадянську позицію.

Рустам Худжамов ФК Маріуполь

"Чітко розумію, що неможливо жити окремою кастою футболістів. Коли є футбол, а навколо – нічого не цікавить. Навколо нас купа людей, які живуть не так, як їм хотілося. Не можу розділити футбол, спорт, політику. Ти – громадянин своєї країни. Ти будеш мовчати, той хто поруч з тобою замовкне, ще хтось, де ми будемо? Де буде наша країна, якщо запхаємо наші язики в дупу?" – цитує Худжамова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Худжамов заявив, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.

Крім того, футболіст висловився про інтерв'ю Усика про Росію.