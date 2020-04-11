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12 квітня • оновлено в 01:16
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"Де буде Україна, якщо запхаємо язики в ду*у?" Худжамов - про ситуацію в країні

11.5т
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Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота ФК "Маріуполя", Рустам Худжамов, вважає, що нашим громадянам слід висловлювати свою громадянську позицію.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

ФК Маріуполь

"Чітко розумію, що неможливо жити окремою кастою футболістів. Коли є футбол, а навколо – нічого не цікавить. Навколо нас купа людей, які живуть не так, як їм хотілося. Не можу розділити футбол, спорт, політику. Ти – громадянин своєї країни. Ти будеш мовчати, той хто поруч з тобою замовкне, ще хтось, де ми будемо? Де буде наша країна, якщо запхаємо наші язики в дупу?" – цитує Худжамова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Худжамов заявив, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.

Крім того, футболіст висловився про інтерв'ю Усика про Росію.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Рустам Худжамов
Місце
Україна
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Коментарі
237
73
Смішно
61
Цікаво
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Комментарии на сайте не модерированы
Серж Серж
Серж Серж
Рустам-красава!
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1
2
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Рустам--Лучший!!!
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3
2
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Куда он может засунуть свой язык, находясь в полной Жопе.
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5
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