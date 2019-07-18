"Давав усім пиз*юлiв": ексфутболіст збірної України розповів про Зеленського

Український футболіст "Динамо-Брест", Олександр Нойок розповів, що дуже вражений тим, як Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря міської ради Борисполя Ярослава Годунка.

Олександр Нойок

"Зараз кожен день дивлюся в YouTube випуски про Зеленського. Нехай він налагоджує все. Харизматичний президент. Гумор вирішує питання. Якщо є гумор, то є життя. Що найбільше сподобалося з останнього? Коли він давав пиз*юлiв усім, вставляв", – цитує колишнього півзахисника молодіжної збірної України Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році Нойок створив справжній шедевр у виставковому матчі в Білорусі, присвяченому відкриттю стадіону в Мінську.

Уродженець Херсона відзначився неймовірним ударом метрів із 20 в поєдинку команд брестського і мінського "Динамо", які зіграли проти збірної білоруської ліги.

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