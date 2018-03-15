"Дав зрозуміти": бразилець "Шахтаря" поставив ультиматум клубу

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Бернард у найближчому майбутньому, швидше за все, піде з команди. За словами гравця "селесао", він не має наміру продовжувати свою трудову угоду з українським клубом.

"У мене закінчується п'ятирічний контракт. Поки немає нічого певного, нічого остаточного, я вивчу пропозиції, які з'явилися, і виберу кращий варіант продовження кар'єри. Я вже ясно дав зрозуміти клубу, що не хочу залишатися, і що шукаю і прагну до більших вершин", - повідомив Бернард в інтерв'ю Torcedores.

Нагадаємо, що Бернард поповнив ряди донецького "Шахтаря" у 2013 році, перейшовши в українську команду з бразильського "Атлетіко Мінейро".

За п'ять сезонів у складі "гірників" бразилець зіграв 156 матчів і забив 28 голів. Також на рахунку півзахисника 14 матчів і 1 гол за збірну Бразилії, в складі якої він виступав на домашньому чемпіонаті світу 2014 року.

Як повідомляв "Обозреватель", "Шахтар" оголосив про відхід з команди ще одного бразильського лідера команди.