Данський футболіст розповів про "пошесть в "Динамо"

Дансьий півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про свою підвищену травматичнiсть, назвавши це справжньою пошестю.

Міккель Дуелунд @ duelund_99

"Я дуже щасливий в Україні. Звичайно, з футбольної точки зору не все так гладко. За ці два роки я більше часу провів в лазареті, ніж на футбольному полі. Одна травма, друга, третя... Раніше я не був схильний до травм, але в "Динамо" це прямо якась пошесть. Безумовно це впливало на мій настрій. Ніколи не знаєш, що може трапитися і де тебе чекає біда. В Данії у мене не було травм", – сказав Дуелунд в інтерв'ю журналу "Футбол", цитату з якого наводить "Динамо" від Шурика ".

На думку футболіста все пішло шкереберть після перелому кісточки.

"Думаю, всі наступні травми – наслідок того перелому. Тільки я відновився, як отримав травму на тій же нозі. Потім пошкодив гомiлкостоп. Довелось перенести другу операцію на щиколотці, в ході якої мені з ноги видалили металеву пластину. Зараз я повністю відновився і реально відчуваю себе відмінно", – підсумував хавбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дуелунд отримує в клубі близько 1,6-2 мільйонів євро. За інформацією ЗМІ місячна зарплата 22-річного футболіста складає близько 130-160 тисяч євро.

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