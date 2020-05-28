Данський футболіст забив фантастичний гол через півполя

Півзахисник футбольного клубу "Рандерс" Симон П'єзінгер відзначився неймовірним ударом в 21-му турі чемпіонату Данії.

На 36-й хвилині матчу 28-річний хавбек зміг покарати голкіпера, який необережно вийшов далеко з воріт. П'єзінгер практично з півполя завдав вбивчий "постріл", перекинувши воротаря господарів Вілліама Ескелінена.

"Орхус" відігрався в кінцівці матчу. У компенсований час ворота гостей вразив Патрік Мортенсен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня колишній футболіст молодіжної збірної України Валериане Гвільям, який виступає за "Легію" з Варшави, відзначився неймовірним ударом в Кубку Польщі.

На 17-й хвилині поєдинку проти "Медзев" 26-річний уродженець грузинського Зугдіді в метрах 20 від воріт отримав передачу від партнера і найпотужнішим "пострілом" пробив чітко в дев'ятку.

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