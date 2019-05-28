"Чувак з яйцями": екс-тренер московського "Спартака" розговорився про Зеленського

Колишній виконуючий обов'язки головного тренера московського "Спартака" Рауль Ріанчо прокоментував результати виборів в Україні.

"Читав заяву нового президента України. Він сказав, що робив все, щоб українці сміялися, а тепер буде робити все, щоб ви не плакали. Мені дуже сподобалося. Це мудра заява. Думаю, це було сказано від чистого серця. Не знаю, чи зможе чи він щось поміняти в системі. Але він чувак з яйцями. Український народ вже досить страждав і побачив в цій людині мотузку, за яку можна зачепитися. Якщо він створить команду, яка буде підтримувати всі його починання і буде працювати, то не так важливо, ким він був – коміком, кухарем, електриком, будівельником", - сказав Ріанчо в інтерв'ю Tribuna.com.

Іпанец впевнений, що Зеленський відрізняється великою мудрістю.

"З того, що я прочитав, він має дуже чітке уявлення про стан країни. Тому люди і голосували за нього. 73% - це дуже великий кредит довіри. Плюс демократії в тому, що якщо через 5 років щось буде не так, то люди виберуть іншого. Коміки – це дуже мудрі люди, а гумор – це показник розуму", – підсумував Ріанчо.

Як повідомляв OBOZREVATEL. Ріанчо очолив московський клуб після звільнення італійця Массімо Каррери. Іспанець очолював "Спартак" менше місяця, а потім поступився тренерське крісло екс-тренеру львівських "Карпат" Олегу Кононову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ріанчо висловив бажання продовжити роботу в Росії.

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