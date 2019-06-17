"Чудовий виступ": "Реал" відзначив перемогу України на ЧС з футболу U-20

Мадридський "Реал" привітав молодіжну збірну України з футболу і воротаря Андрія Луніна з фантастичним виступом на чемпіонаті світу в Польщі.

Офіційний сайт "вершкових" відзначив тріумф свого футболіста і всієї жовто-синьої команди.

збірна України U-20

"Воротар "Реала", орендований в минулому сезоні в "Леганес", був одним з найважливіших гравців команди в Польщі і в підсумку був обраний кращим воротарем турніру. Українська команда завершила свій чудовий виступ, обігравши в фіналі Південну Корею (3:1). У цьому матчі Лунін зіграв 90 хвилин, він знову виділявся своїми вирішальними сейвами", – йдеться в повідомленні прес-служби "королівського клубу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 Денис Попов відверто розповів про емоції під час фіналу чемпіонату світу з футболу.

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