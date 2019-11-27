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29 листопада • оновлено в 12:01
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"Чудак на букву М": Ракицький здивувався реакції фанатів на прощання зі збірною України

7.4т
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Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький розповів, чому завершив кар'єру в збірній України.

"Мене здивувала реакція фанатів. Хтось писав "чудак на букву М", інші – "розуміємо твій вибір". Збірну обговорювати не дуже хочу. Скажу так: без мене команда і так грає добре. Я там буду зайвим", – сказав Ракицький в інтерв'ю сайту "Фонтанка".

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

Нагадаємо, останній матч у збірній 30-річний футболіст провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії (1:0). Після переходу в "Зеніт" в січні 2019-го Ракицький не отримував виклик до збірної, а в листопаді опублікував емоційний пост про прощання з національною командою.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Збірна України з футболу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Хули ему в нищей укроине делать?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Великий Кормчий, миллионер,беги за угол,там корова насрала,горяченького не достанется...
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Junio Van
Junio Van
замените его цымбалюком, будете ухопланить до штрафной ))
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