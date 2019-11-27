"Чудак на букву М": Ракицький здивувався реакції фанатів на прощання зі збірною України

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький розповів, чому завершив кар'єру в збірній України.

"Мене здивувала реакція фанатів. Хтось писав "чудак на букву М", інші – "розуміємо твій вибір". Збірну обговорювати не дуже хочу. Скажу так: без мене команда і так грає добре. Я там буду зайвим", – сказав Ракицький в інтерв'ю сайту "Фонтанка".

Ярослав Ракицький

Нагадаємо, останній матч у збірній 30-річний футболіст провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії (1:0). Після переходу в "Зеніт" в січні 2019-го Ракицький не отримував виклик до збірної, а в листопаді опублікував емоційний пост про прощання з національною командою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка заступився за Ярослава Ракицького, який поїхав до Росії.

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