ЧС-2022 з футболу під загрозою: Катар потрапив у новий скандал

Робочі на будівництві стадіонів до чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі вийшли на акцію протесту проти рабських умов праці.

Вони скаржаться на те, що їм не платять зарплату більше трьох місяців, не дозволяють контактувати з сім'ями, не видають паспорти, не пропонують відпустки, а питна вода не придатна для використання, повідомляє The National.

Відзначається, що дуже дивно, що в Катарі витрачають мільйони доларів на боротьбу з корупцією і тероризмом, але при цьому не можуть організувати елементарні робочі норми для людей, які готують свято для всього світу.

Згідно з дослідженням Daily Mirror, проведеним в травні, середня зарплата робітника на будівництвах стадіонів для ЧС-2022 складає $ 1,04 на годину.

Millions of Nepalese and Indian migrant workers, now totaling 95% of Qatar's workforce, work 18-hour days for $ 6 a day, in temperatures of up to 118 degrees, to prepare #Qatar for 2022 World Cup. They die at a rate of one per day , 4,000 will die by the time the World Cup begins pic.twitter.com/ypDVDJwZlB