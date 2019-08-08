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ЧС-2022 з футболу під загрозою: Катар потрапив у новий скандал

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Робочі на будівництві стадіонів до чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі вийшли на акцію протесту проти рабських умов праці.

Вони скаржаться на те, що їм не платять зарплату більше трьох місяців, не дозволяють контактувати з сім'ями, не видають паспорти, не пропонують відпустки, а питна вода не придатна для використання, повідомляє The National.

Будівництво стадіону "Халіфа" в Досі, де пройде ЧС-2022

Будівництво стадіону "Халіфа" в Досі, де пройде ЧС-2022

Відзначається, що дуже дивно, що в Катарі витрачають мільйони доларів на боротьбу з корупцією і тероризмом, але при цьому не можуть організувати елементарні робочі норми для людей, які готують свято для всього світу.

Згідно з дослідженням Daily Mirror, проведеним в травні, середня зарплата робітника на будівництвах стадіонів для ЧС-2022 складає $ 1,04 на годину.

Ізраїльсько-американський бізнесмен і інвестор Адам Мілштейн наводить інші цифри. За його даними, мільйони трудящих-мігрантів з Непалу та Індії, які в даний час складають 95% робочої сили Катару, працюють по 18 годин на день, отримуючи 6 доларів за зміну. Працювати доводиться під час спеки в 48 градусів за Цельсієм.

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При цьому за статистикою за один день на будівництвах стадіонів вмирає як мінімум один робочий. З огляду на велику кількість вже наявних жертв, близько 4000 робочих помруть до початку чемпіонату світу 2022 року.

Раніше уряд Непалу повідомив про смерть 1400 непальських робітників при будівництві футбольних арен до ЧС-2022 року в Катарі.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Катар незабаром можуть позбавити ЧС-2022.

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Тема
ЧС-2022
Місце
Катар
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