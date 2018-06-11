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ЧС-2018: зірка "Зеніту" забив гол у стилі українських козаків - відеофакт

2.2тЧитати новину російською

Збірна Сербії з футболу відзначилася оригінальним голом у товариському матчі напередодні старту на чемпіонаті світу 2018 року. Підопічні Младена Крстаїча розбили болівійців - 5:1, а точний удар капітана балканців Броніслава Івановича нагадав забитий м'яч з мультфільму "Як козаки у футбол грали".

Епізод стався на 42-й хвилині зустрічі, яка проходила на "Меркур Арені" в австрійському Граці. Після розіграшу штрафного сербські футболісти почали переводити м'яч один одному по повітрю. У підсумку після чергового пасу партнера в падінні через себе Іванович зважився на удар з літа. М'яч буквально прошив воротар болівійців і опинився в сітці.

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Проломили череп: ЧС-2018 розпочався зі скандалу

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам порівняти гол гравця "Зеніту" з фрагментом з знаменитого мультфільму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Англії напередодні ЧС-2018 виграла спаринг, забивши два космічних голи.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
АвстріяГрац
Об'єкт
збірна Сербії з футболу
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