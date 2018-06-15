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Чемпіонат світу 2018
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ЧС-2018 в Росії почався з НП: спортивні підсумки 14 червня

1.5тЧитати новину російською

У Росії стартував чемпіонат світу з футболу, а легендарний Віталій Кличко зробив дивовижне визнання про самому значному бою в кар'єрі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 14 червня.

Крім того, на матчі-відкритті ЧС-2018 в Москві розгорнули прапор України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Володимир Путін
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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