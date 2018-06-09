ЧС-2018: в Європарламенті розкритикували рішення ФІФА

Депутат Європарламенту, співголова парламентської асамблеї "ЄВРОНЕСТ" Ребекка Хармс розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) за рішення щодо проведення ЧС-2018 Росії.

"ФІФА показала неповагу до прав людини, вибравши Росію і Катар як країни, що приймають чемпіонати світу з футболу. У списку політв'язнів, які перебувають в Росії, 158 прізвищ, і ми опублікували його, щоб показати, яка жахлива ситуація з правами людини сьогодні в Росії" .- сказала Хармс в інтерв'ю Інтерфакс.

Політик сподівається, що ті люди, які люблять футбол побачать справжнє обличчя Росії.

"Віримо, що фани з Європи, які поїдуть на цей чемпіонат світу в Росію, використовують можливість дізнатися про погану ситуацію з правами людини і забутих бранцiв в російському ГУЛАГ", - сказала Хармс.

Нагадаємо, що раніше ганебні методи підготовки Росії до ЧС-2018 викликали бурю обурення у фанатів.