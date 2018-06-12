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ЧС-2018 розпочався зі скандалу: спортивні підсумки 11 червня

2.7тЧитати новину російською

У Санкт-Петербурзі перед стартом ЧС-2018 відбувся напад на двох французьких фанатів, а українці визначилися з покаранням співвітчизникам, які відправляться на російський мундіаль. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 11 червня.

Крім того, лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду відмовився від багатомільйонного контракту. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Еліна Світоліна
Місце
РосіяСанкт-Петербург
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