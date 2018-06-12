ЧС-2018 розпочався зі скандалу: спортивні підсумки 11 червня

У Санкт-Петербурзі перед стартом ЧС-2018 відбувся напад на двох французьких фанатів, а українці визначилися з покаранням співвітчизникам, які відправляться на російський мундіаль. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 11 червня.

Крім того, лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду відмовився від багатомільйонного контракту. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Проломили череп: ЧС-2018 розпочався зі скандалу

Українці визначилися, як покарати співвітчизників за візит на ЧС-2018

25 мільйонів?! Кріштіану Роналду остаточно відшив "Реал"

Гарячі штучки: Світоліна і ще 9 найсексуальніших тенісних красунь - фото

"Вони об'єднуються з вбивцями": відомі письменники про українців на ЧС-2018

Кращий хокеїст Росії "кинув" Путіна і країну

Юна українка зі світовим рекордом виграла тенісний турнір в Туреччині