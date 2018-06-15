ЧС-2018: результати матчів 15 червня

На чемпіонаті світу з футболу 2018 року в п'ятницю, 15 червня, пройшли три матчі групового етапу в квартетах А і В. Ігровий день видався неймовірно емоційним і увінчався супергрою Іспанії та Португалії, які подарували вболівальникам результативний поєдинок з шістьма голами і хет-триком Кріштіану Роналду .

До вашої уваги результати матчів ЧС-2018 за 15 червня.

Новини Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення чемпіонатів світу

ЧС-2018. Група А. 1-й тур

Єгипет - Уругвай 0:1 (0:0, 0:1) / ОГЛЯД

Гол: 0:1 - 90 Хіменес.

Єгипет - Ель-Шенаві, Фатхі, Габр, Хегазі, Абдель-Шафи, Ель-Ненни, Хамед (Морсі, 50), Уарда (Собхі, 82), Ель-Саїд, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай - Муслера, Варела, Хіменес, Годін, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весіно (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаета (Родрігес, 59), Суарес, Кавані.

Попередження: Морсі (90), Хегазі (90).

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Марокко - Іран 0:1 (0:0, 0:1) / ОГЛЯД

Гол: 0:1 - 90, автогол Бухаддуз. Марокко - Мохамед, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатія, Саісс, Хакимі, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Зіеш, Бельханда, Харитина (да Кошта, 82), Ель-Каабі (Бухаддуз, 77).

Іран - Бейранванд, Резаян, Пураліганджі, Чешме, Ехсан Хаджсафі, Ебрахімі (Хоссейні, 80), Аліреза Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаей (Таремі, 68), Амірі, Карім Ансаріфард, Сердар Азмун.

Попередження: Шоджаей (10), Ель-Ахмаді (34), Аліреза Джаханбахш (47), Карім Ансаріфард (90).

Португалія - Іспанія 3:3 (2:1, 1:2) / ОГЛЯД

Голи: 1:0 - 4, пенальті Роналду, 1:1 - 24 Дієго Коста, 2:1 - 44 Роналду, 2:2 - 55 Дієго Коста, 2:3 - 58 Начо, 3:3 - 88 Роналду.

Португалія - Руй Патрісіу, Пепе, Геррейро, Соареш, Фонте, Вільям Карвалью, Моутінью, Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80), Бернарду Сілва (Куарежма, 69), Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68), Роналду.

Іспанія - де Хеа, Піке, Альба, Начо, Рамос, Бускетс, Коке, Іско, Сільва (Васкес, 86), Іньєста (Алькантара, 70), Дієго Коста (аспасиев, 77).

Попередження: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

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