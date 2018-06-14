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ЧС-2018: на матчі збірної Росії розгорнули прапор України

4.4тЧитати новину російською

Під час стартового матчу чемпіонату світу-2018 між Росією і Саудівською Аравією на трибунах з'явився прапор України. Невідомий вболівальник розмахував "синьо-жовтим" прапором на своєму секторі, повідомляє Апостроф.

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Нагадаємо, що господарі мундіалю приймають одну з кращих команд Азії на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія . Початок гри - о 18:00 за київським часом.

Перед самим початком гри знаменитий англійський виконавець Роббі Вільямс показав непристойний жест, який потрапив у прямий ефір.

Раніше повідомлялося, що більше 6000 українських уболівальників купили квитки на чемпіонат світу з футболу-2018.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Саудівської Аравії з футболу
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